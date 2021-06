Bresso. Litiga con lo spacciatore per un debito e chiama i carabinieri per farsi difendere. Lo si dice spesso. La droga fa maleI

Erano le 16 del 16 giugno in via Ambrogio Strada. Un 23enne italiano e incensurato ha chiamato i carabinieri attraverso il 112 , chiedendo il loro intervento per una lite in corso. Erano a casa sua. I carabinieri sono arrivati per sedare la lite e hanno trovato i 2 antagonisti. Avevano iniziato a litigare, spiegano, a causa di un debito non saldato per una fornitura di qualcosa di non meglio specificato. L’altro, l’ospite, è un 24 enne con precedenti per detenzioni di sostanza stupefacenti.

I carabinieri, comprendendo di essere stati chiamati a sedare una lite per un debito fra un ragazzo già trovato a spacciare e un incensurato, a casa dell’incensurato, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Hanno quindi trovato 94 gr di hashish, 0,78 grammi di cocaina e, 1.28 grammi di Marijuana. L’incensurato è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.