Lesioni e denunce a Busto Garolfo per gli schiamazzi notturni

I carabinieri della stazione di Busto Garolfo, compagnia di Legnano, sono intervenuti ieri sera per sedare una grossa rissa, cui hanno partecipato adulti e ragazzini, denunciando a piede libero 8 persone, fra cui 5 minorenni e altri ragazzi poco più che maggiorenni.

Erano le 22 .45 in via Cadorna, una delle vie del centro di Busto Garolfo, quando sono arrivati i carabinieri, chiamati tramite il 112… I denunciati sono tutti italiani e hanno età che vanno dai 13 ai 17anni, . Gli 8 ragazzini sono stati denunciati a piede libero per lesioni. Infatti due persone, una donna quarantenne e un ragazzino di 17 anni sono rimasti feriti. Il ragazzino ha lesioni per 30giorni, al cuoio capelluto e alcune escoriazioni. La donna ha una prognosi di 3 giorni per escoriazioni.

Le forze dell’ordine parlano di futili motivi. Non è difficile peró immaginare che anche a Busto Garolfo il problema siano gli schiamazzi notturni che i ragazzi (ma non sempre loro) hanno preso l’abitudine di fare dopo le 22.

Li ha confusi il coprifuoco. Non si ricordano piú che anche se ora è consentito uscire di casa dopo le 22,… non è mai stato consentito fare casino e ascoltare musica ad alto volume e disturbare le persone dopo le 22. Ora impareranno gli effetti della legge sulla loro pelle, invece di imparare a scuola le regole del quieto vivere e avere una denuncia a 14 anni anni non è iniziare bene la vita.