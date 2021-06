Auto nel Naviglio questa mattina a Turbigo

Alle 7. 59 di questa mattina, l’agenzia Areu ha segnalato un’auto nel Naviglio. L’incidente è avvenuto sull’alzaia del Naviglio Grande a Turbigo.

Data la pericolosità dell’incidente e il luogo in cui è avvenuto sono intervenuti sul posto un elicottero del 118, che ha controllato dall’alto che nessuno sia stato portato via dalla corrente del canale mentre i vigili del fuoco di Inveruno, e quelli del comandi provinciale Varese si sono precipitati sulle rive con le attrezzature per gli incidenti in acqua. Sul posto anche il nucleo sommozzatori.

Sul posto per i rilievi ci sono gli agenti della polizia locale di Turbigo. La notizia è in aggiornamento perchè l’area indicata nella notizia dell’incidente dovrebbe corrispondere alla pista ciclabile, non accessibile alle auto se non a quelle dei residenti o di soccorso. Al momento non hanno ancora finito il recupero dell’auto nel Naviglio e il soccorso al conducente del mezzo. Sul posto c’è una ambulanza della Croce Rossa, partita in codice giallo.