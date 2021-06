San Giuliano Milanese. Muore contro un paracarro

Poco fa Areu ha dato la notizia che alle 1.44 di questa notte un motociclista di 49anni, S.C.M., ha perso la vita dopo aver sbattuto frontalmente contro un parracarro.

L’incidente è avvenuto a San Giuliano Milanese, via Emilia Rif. Rondò Cupole. L’equipaggio della Croce Bianca di Melegnano e l’auto medica intervenute su posto non hanno potuto fare nulla se non costatare il decesso.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori.