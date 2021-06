Fondazione Comunitaria Nord Milano riparte con “IL FUTURO INIZIA OGGI”

Milano – Il Bando COmunità VItali e Determinate, chiuso lo scorso 21 maggio, ha avuto numerose e incoraggianti adesioni: segnale della voglia di ripartenza e di impegno verso le comunità che gradualmente torneranno alla socialità persa lo scorso anno.

Giovedì 17 giugno alle ore 17:30, Fondazione Comunitaria Nord Milano organizza l’evento online IL FUTURO INIZIA OGGI in cui saranno presentati i progetti selezionati e finanziati nell’ambito del Bando.

Queste le parole della presidente di Fondazione Comunitaria Nord Milano, Paola Pessina “L’appuntamento è importante perché da una parte legge i mesi che abbiamo alle spalle: l’ondata di progetti che sono arrivati, che ha indotto ad aumentare le risorse a disposizione del bando, soddisfacendo comunque meno di un terzo della richiesta, dice quanta voglia di ricominciare ci sia nelle nostre comunità.”

“Abbiamo dato la precedenza alle iniziative che si svolgeranno a partire da adesso, in estate. E ce ne sono tante, alcune tradizionali, altre decisamente innovative. Sicuramente tutte adattate alle condizioni di una pandemia che ci induce ancora a prudenza e ci impone cautele, per i grandi e per i ragazzi. Per quelle che decollerebbero comunque in autunno ci siamo attrezzati, con uno sforzo davvero notevole la Fondazione anticipa a fine giugno l’apertura dei bandi d’autunno, su cui ci si potrà candidare fino a fine luglio: sotto l’ombrellone, ma con lo stesso rigore di sempre faremo le valutazioni, e ai primi di settembre saremo in grado di dare i risultati.“

“Per chi vuole partire, c’è tutta la possibilità di farlo con prospettive certe. Aspettiamo progetti di buona qualità, perché prevediamo una concorrenza agguerritissima!”

La diretta del 17 giugno alle ore 17:30 sarà online dalla pagina Facebook e da YouTube di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus.