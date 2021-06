Salute e prevenzione. Visita senologica gratuita a Ossona

Il Comune di Ossona ha organizzato, insieme a Salute Donna odv, un appuntamento per effettuare uno screening per l’individuazione precoce di possibili tumori al seno. La visita senologica si terrà sabato 19 giugno dalle 9.30 alle 12.30 negli ambulatori della casa delle associazioni in piazza Aldo Moro.

Per partecipare allo screening piacere altre informazioni è necessario chiamare il cell. 3463567197 Martedi 15 giugno dalle 16 alle 18 Mercoledi 16 giugno dalle 10 alle 12.

Dal Comune fanno sapere che questo appuntamento è il primo di un trittico di visite (le altre avverranno in settembre e ottobre, mese della prevenzione) che vogliono porre l’attenzione sulla prevenzione.