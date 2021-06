Inseguimento fino a Sesto San Giovanni. Beccato con 1 kg di eroina

Giovedì pomeriggio, a Sesto San Giovanni (MI), la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 41 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti, trovato in possesso di 1 kg e 34 grammi di eroina.

Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, nel corso dei diversi servizi di controllo del territorio messi in atto lo scorso weekend, hanno notato l’uomo a bordo della propria autovettura in via Ponte Nuovo angolo Via Caroli, a Milano, intorno alle ore 16,30.

Insospettiti dagli atteggiamenti del 41enne, gli hanno intimato l’alt per procedere ad un controllo. L’uomo, di tutta risposta, ha accelerato la marcia dandosi ad una pericolosa fuga per le vie dei quartieri Adriano e Crescenzago, fino a sconfinare in viale Edison del comune di Sesto San Giovanni.

Qui l’automobile si è fermata per un urto, senza riuscire a ripartire: il malvivente allora ha provato invano a scappare a piedi, gettando via un marsupio.

I poliziotti di via Schiapparelli però sono riusciti a bloccare il 41enne, e nel marsupio hanno trovato due panetti di eroina.