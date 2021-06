Sconosciuto ferito gravemente in Stazione Centrale

Questa notte, verso mezzanotte e 10, un uomo dall’identità sconosciuta è stato soccorso da una ambulanza del 118 in piazza Duca D’Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano. Aveva larghe ferite da taglio al torace.

Lo sconosciuto ha una età apparente di 33 anni . All’arrivo dell’ambulanza, in codice giallo, i sanitari si sono resi conto della gravità e pericolosità delle ferite. Hanno cambiato il colore del codice in rosso, imminente pericolo di perdere la vita, e lo hanno trasportato immediatamente al pronto soccorso del policlinico.

Non appena i medici daranno il permesso, l’uomo sarà ascoltato dalle forze dell’ordine che lo identificheranno. E ascolteranno la sia storia. Non è difficile che sia maturata all.interno della popolazione che vive di espedienti nei pressi della stazione ferroviaria e fra cui non esiste legge se non quella del più forte, del più cattivo e del più armato. Intanto in piazza Duca d’Aosta si stanno svolgendo le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire quanto successo.