Il filo della moda intrecciato negli abiti unici di Norastile, Corbetta

Quello di Norastile (via Brera 2, Corbetta) non è certo un negozio di sartoria ma un vero e proprio atelier di vendita tessuti e accessori vari, confezione su misura di ogni tipologia di abito da donna, uomo e bambino, con addirittura la possibilità di creare su misura e senza limite di taglia l’intimo notte come pigiami, camice da notte, vestaglie (no lingerie). L’atelier esegue lavori anche per le taglie conformate, così come può vendere solo il tessuto che verrà confezionato direttamente dal cliente.

Nora De Vecchi

A disposizione dei clienti, oltre una vastissima gamma di tessuti, filati e colori, c’è la professionalità di Nora De Vecchi, specializzata nella consulenza personale stilistica, e del suo staff. La passione per la moda l’ha portata ad aprire un’attività di vendita tessuti e filati per 20 anni, insegnare Merceologia nelle scuole di taglio, operare alle dipendenze della TGM international nel campo delle vendite, conoscere stilisti e disegnare per loro stampe per tessuti. Lavorare cioè nell’alta moda. A Nora si deve ad esempio la scelta del tessuto del vestito da sposa di Belen. Dopo anni trascorsi nel jet set della moda, ha aperto il suo atelier a Corbetta (via Brera 2, cellulare 335.6119880).

Il filo dell’eleganza

In una gamma vastissima, i filati trattati arrivano da case madri come “Loro Piana”, “Cucinelli”, “Biagioli”, “Cariaggi”, Fnitt. Tutto “made in Italy” e prodotto da nomi prestigiosi nella fornitura di lane, cashmere (a 1 o a 3 fili), alpaca. E poi ancora fibre altrettanto naturali di origine vegetale o animale come la seta, lo shantung di seta. A richiesta, si utilizzano anche tessuti tecnologici. Si tratta altresì il crêpe de chine e il crêpe satin in pura seta per poi arrivare al lino e al cotone. Tessuti che arrivano dall’haute côuture ma anche dalla “fine collezione” sartoriale e che permettono così di avere prezzi più modici.

Capi unici

Abiti da cerimonia, gonne, pantaloni, giacche, camice, maglie, maglioni, pigiami, vestaglie, camice da notte. Tutto per uomo, donna e bambino. Non c’è che l’imbarazzo della scelta con capi che sono di per sé unici perché adattati alle esigenze del cliente, con colori e filati o tessuti scelti dal cliente stesso e/o con l’aggiunta di pizzi e decorazioni. Si realizzano addirittura cappotti, anche in puro cashmere.

I tessuti possono addirittura essere scelti tramite i canali web e procurati in base alle esigenze (dal tessuto più pratico a quello più ricercato). La convenienza c’è, comunque, questo perché il lavoro viene eseguito dal produttore direttamente per il consumatore, vantando tuttavia uno staff specializzato che va dalla confezionista alle modellista, per poi passare a sviluppatrici di taglie e ai confezionisti.

La gamma dei colori disponibili nei filati

Accessori coordinati agli abiti

Se di per sé un abito è unico e speciale, il tocco finale di stile è dato dall’accessorio coordinato e realizzato in maniera altrettanto unica, in pendant con il capo d’abbigliamento. Accessori “collaudati” cioè per i quali l’atelier monitorizza la durata della vita. Si eseguono così borse personalizzate nel modello, stile e colore, con la possibilità di applicare (per queste e per l’abbigliamento) decorazioni come foglie, fiori e altro realizzati in tessuto. La borsa si può altresì coordinare a scarpe espadrillas.

Tessuti personalizzati

A richiesta e su un lotto di almeno 10 metri di tessuto, è possibile richiedere per lo stesso delle personalizzazioni come delle stampe particolari.

Il lavoro viene realizzato normalmente nell’arco di 3 settimane, così come per un abito da uomo ci vuole in media 1 mese, per una camicia 2 settimane e per un abito da donna 10 giorni. La durata del confezionamento è tuttavia indicativo perché dipende ovviamente dalla richiesta e dal modello che commissiona il cliente.