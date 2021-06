2 incidenti in via Dante Alighieri a Abbiategrasso

E’ un caso raro, ma oggi ad Abbiategrasso ci sono stati due incidenti stradali in un tratto di 400 metri a distanza di qualche ora, fortunatamente senza feriti gravi. Il primo è avvenuto poco prima delle 12.30, in via Dante Alighieri, la strada provinciale 494, all’altezza circa dello svincolo e con l’incrocio con via Ada Negri. Coinvolte 5 persone, fra cui un bambino di 5 anni. Sono stati soccorsi sul posto dall’equipaggio dell’ambulanza, ma secondo Areu nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Il secondo incidente è avvenuto nell’altro orario di punta, poco prima delle 19, sempre in via Dante Alighieri, ma circa all’altezza dell’incrocio con via Pascoli. Coinvolte 4 persone. Dalle notizie di Areu sono 2 uomini di 25 e 37 anni e due donne di 26 e 28 anni, e sul posto ci sono i soccorritori della croce Azzurra di Abbiategrasso, in codice verde.

Dei rilievi sulle modalità in cui sono avvenuti i 2 incidenti si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso