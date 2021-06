Mistero a Baggio. Muore per le coltellate. Lo trovano in auto

Oggi pomeriggio alle 14.18, in via Amantea, all’angolo con via Quinto Romano, all’altezza del numero civico 48, nel quartiere di Baggio, un uomo di 55 anni è stato trovato agonizzante e sanguinante, con profonde ferite da taglio, in un’auto.

Rapidi i soccorsi inviati dal 112, che ha inviato sul posto un’automedica, un’ambulanza e un’unità di rianimazione mobile della croce verde di Baggio. Nonostante il veloce trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, in codice rosso, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

I carabinieri sono stati incaricati delle indagini e si sono recati sul posto insieme ai soccorritori. Seguiranno aggiornamenti della notizia.