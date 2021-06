Ladra romena entra in una casa e ci trova un brasiliano che…

E’ successo ieri pomeriggio a Carugate, in via Bertano. erano circa le 13 qunado una 29enne romena ha forzato la porta di un appartamento e ci è entrata. All’interno c’era però il proprietario, un uomo brasiliano di 40 anni.

Il brasiliano l’ha bloccata, con l’aiuto di una dipendente dell’impresa di pulizie condominiale. I carabinieri della stazione di Carugate, avvisati dell’arresto civico, tramite il nuer 112, hanno presoin consegna la romena e l’hanno arrestata per tentato furto in abitazione. Con l’identificazione delal donna romena è saltato fuori il curriculum: una serie di precedenti penali specifici.

L’arresto civico

C’è chi pensa non si possa far nulla contro i ladri, e anche chi proclama, specie su Facebook, chissà quali tipi di interventi nel caso capiti a lui di cogliere un ladro sul fatto. E’ innegabile che le province delle città, un tempo asolutamente tranquille, sono oggi infestate ( è la parola che meglio descrive il fenomeno) di ogni tipo di criminale. Un luogo considerato sicuro.

Nonostante la situazione attuale, contro i ladri si può fare molto e senza esagerare. L’invasione di domicilio privato e il tentato furto in abitazione con scasso, o il borseggio con destrezza, fanno parte dei reati che prevedono al possibilità dell’arresto civico (art 383 e 380 del codice di procedura penale), cioè chiunque può arrestare il colpevole colto in flagranza di reato, purché subito dopo, avvisi il bloccato che è in arresto e chiami il 112 perchè vengano a prenderselo. In questo caso l’arresto è valido in flagranza e prevede l’arresto immediato.

Un avviso: nessuno deve andare in giro a cercare reati. Ma se capita di essere presenti durane un reato, di vederlo, fermarlo in collaborazione con le forze dell’ordine è un dovere civico, così come è un dovere civico la denuncia e la testimonianza.