Elezioni Amministrative a Rho. Tutti in piazza

Sabato 12 giugno 2021, in una giornata di caldo soffocante anche se ancora di primavera, si è vista la città di Rho invasa da gazebo di orientamento politico già pronti per le prossime elezioni amministrative rhodense che si terranno in autunno.

Sono partiti dalle frazioni nella mattinata per poi ritrovarsi in centro nel pomeriggio, passando per la villa Burba e il parco Europa.

I vari schieramenti politici a sostegno del proprio candidato sindaco erano presenti nei gazebo, con sostenitori, candidati al consiglio comunale, manifesti, poster, volantini e tanta voglia di parlare del futuro della città di Rho, non solo MIND, ma anche sostenibilità e inclusione i temi maggiormente trattati e richiesti.

I gazebo sono stati presenti sino alle ore 18 circa

Gazebi per le Elezioni Amministrative dell’autunno a Rho

via Madonna: Lega Lombarda Salvini; Rho Casa Comune; fratelli d’Italia

piazza San Vittore: SiamoRho; Gente di Rho; Forza Italia

via Matteotti: Lista Civica Rho e frazioni; La Sinistra Rho

Si segnala inoltre l’inaugurazione alle 18 della nuova sede del Comitato Elettorale “Uniti per Rho” a sostegno del candidato sindaco Umberto Re in via Matteotti 39.