La Confraternita corbettese chiede il saluto a Papa Francesco, ma il Pontefice cita il Gruppo Devoti

Nonostante lo scambio di soggetti, tutto è bene quel che finisce bene e ad avere notorietà in vaticano sono sia il Gruppo Devoti della Madonna dei Miracoli, sia la Confraternita del Santo Rosario.

“Noi avevamo chiesto che Papa Francesco salutasse la Confraternita e invece il saluto è andato al Gruppo dei Devoti” spiega Andrea Balzarotti, storico locale e membro dell’associazione di fedeli. La richiesta ha il suo perché. Infatti la Confraternita ha compiuto i suoi primi 500 anni.

“Va beh, diciamo che ci siamo fatti ambasciatori di questo pensiero perché con il nostro Gruppo dei Devoti è stata ricordata anche la ricorrenza dei 500 anni – prosegue Andrea Balzarotti – Il Papa ha ricevuto una lettera da parte del Gruppo dei Devoti che è stata scritta per stimolare l’attenzione a quello che è il nostro santuario arcivescovile. L’importante è che sia emerso il nome di Corbetta nonostante il misunderstanding”.

L’attenzione del Pontefice e quindi quella pubblica, nonostante tutto, è andata alla realtà del Santuario della Madonna dei Miracoli di Corbetta che include entrambe le realtà sopra citate. Questo a ridosso del 10 di giugno, che è proprio la data della fondazione della Confraternita da parte dei tre fratelli Borri. Era il 10 giugno del 1521 quando è stata di fatto creata

“La Confraternita, per quanto nei secoli si sia legata al Santuario della Madonna di Corbetta, è una realtà precedente al primo miracolo. La nostra Madonna di riferimento è quella della chiesa parrocchiale, la Madonna del Rosario – prosegue Andrea Balzarotti – Dopo 500 anni i nostri valori rimangono gli stessi. Abbiamo lo scopo di aiutare i più poveri, di assistere le persone che sono in difficoltà, che poi è la stessa attenzione che ha il Gruppo dei Devoti.” La Confraternita corbettese ha attraversato i secoli mutando, “adattandosi” per così dire ma tenendo fede sempre ai suoi principi. I priori fino alla fine del ‘700 sono stati estratti tutti dall’aristocrazia locale e milanese. Le cariche si sono invece “normalizzate” accogliendo persone prive di titolo nobiliare. Dal 2004 è stato modificato lo statuto originale introducendo le consorelle, quindi la presenza femminile. A loro si deve molto, soprattutto a livello pratico e organizzativo.

Al di là del pri pro quo durante l’Angelus dello scorso 6 giugno, gli ultimi 2 Pontefici si sono mostrati molto vicini alle associazioni religiose corbettesi