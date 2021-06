“GiroLibro” per donare cultura: a Milano ne beneficerà l’Istituto Comprensivo Sandro Pertini in Bicocca

Milano- “LaFeltrinelli” e Mission Bambini organizzano la prima edizione di GiroLibro, fino al 30 giugno 2021. Sono 113 le Librerie Feltrinelli di oltre 70 città italiane che aderiscono all’iniziativa invitando i propri clienti tesserati a portare almeno 3 libri usati per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni in buono stato e ricevere in cambio una Gift Card laFeltrinelli del valore di 5 euro, valida un mese dalla data di emissione.

Nell’anno di pandemia molte famiglie si sono trovate in grave difficoltà economica, facendo fatica a trovare le risorse per arrivare a fine mese, la mancanza di beni di prima necessità ha portato spesso a tralasciare aspetti quali istruzione e cultura.

I libri donati saranno destinati a Istituti, che comprendono scuole dell’infanzia, elementari e medie, per ampliarne le biblioteche interne, selezionati preventivamente dalla Fondazione Mission Bambini e localizzati in alcune tra le principali città italiane tra cui Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Palermo.

A Milano, quest’anno, la scuola beneficiaria di GiroLibro è l’Istituto Comprensivo Sandro Pertini, in zona Bicocca. A Milano e provincia l’iniziativa si terrà in 14 punti vendita, elencati nel sito internet di LaFeltrinelli.

GiroLibro vuole essere un passo concreto per rinnovare l’impegno di Librerie Feltrinelli e di Fondazione Mission Bambini a contrastare la povertà educativa e promuovere una scuola più innovativa e inclusiva, aspetti su cui entrambe le realtà lavorano e collaborano da alcuni anni.

GiroLibro e Fondazione Mission Bambini

Fondazione Mission Bambini nasce nel 2000 su iniziativa dell’imprenditore e ingegnere Goffredo Modena, con l’obiettivo di sostenere l’infanzia in difficoltà in Italia e nei Paesi più poveri, perché i bambini sono il futuro del mondo. In 21 anni di attività ha aiutato 1,4 milioni di bambini, grazie a oltre 1.800 progetti in Italia e in altri 74 Paesi del mondo. Due sono gli ambiti principali di intervento, attivi sia in Italia che all’estero.

L’ambito Educazione, per contrastare la povertà educativa minorile garantendo l’accesso a percorsi di istruzione, educazione e formazione di qualità. L’ambito Salute, per promuovere la prevenzione e garantire l’accesso a cure tempestive per tutelare la salute di bambini e ragazzi, con particolare riferimento a minori affetti da cardiopatie infantili nei Paesi con un sistema sanitario carente.

GiroLibro e La Feltrinelli

Librerie Feltrinelli sono da sempre luoghi di scambio e divulgazione del sapere, con una forte attenzione per il libro a larga diffusione e dedicati a tutte le persone che sono alla ricerca di nuove idee, stimoli, visioni. Hanno una presenza capillare sul territorio nazionale, che conta 116 punti vendita totali. Le librerie Feltrinelli organizzano ogni anno oltre 3.000 eventi culturali e hanno un’offerta di più di 200.000 titoli. Sono leader in Italia nei settori del libro, della musica e dell’home video.