Al via l’oratorio estivo di Corbetta. Le offerte anche per i più piccoli

Sono aperte le iscrizioni per l‘oratorio estivo di Corbetta. Le attività dell’Osal partiranno il 14 giugno e si garantiscono almeno 2 settimane; poi l’offerta educativo-ludica verrà confermata di settimana in settimana, e fino al 16 luglio, in base all’andamento delle iscrizioni e della disponibilità di educatori e volontari. Tuttavia, le premesse per concludere il percorso fino al 16 luglio ci sono tutte. C’è infatti voglia di fare e fiducia delle famiglie nell’affidare i loro figli all’oratorio corbettese.

Il tema di quest’anno sarà CONTAGIOSI NELL’AMORE

Questi gli orari: il lunedì, mercoledì e venerdì si farà dalle 13 alle 14 il pranzo e dalle 14 alle 17 le attività che consistono in sport, laboratori, giochi e spazio compiti; il martedì e il giovedì gli orari saranno dalle 9 alle 12 e dalle 12 alle 13 il pranzo. Pranzo che sarà del tutto opzionale: se non ci si vuole fermare si uscirà prima o entrerà dopo, al contrario, il pasto monodose preparato dalla Sodexo verrà consegnato in oratorio e comprenderà primo, secondo, contorno e frutta.

Il triage per la misurazione della febbre con igienizzazione delle mani verrà fatto all’ingresso e la mascherina si terrà salvo per le attività all’aperto che consentono di toglierla. Ogni giorno i locali, oltre a essere puliti, saranno sanificati.

I costi sono di 10 euro alla 1° iscrizione e 20 euro a settimana. Nessun costo per i volontari adulti salvo l’offerta libera per la maglietta che li contraddistingue e che rimarrà a loro per ricordo. Una tantum (maglietta già inclusa) invece per gli animatori minorenni che ci mettono tempo, impegno e passione.

I ragazzi verranno divisi in “bolle” o gruppi di 20 persone e ciascun gruppo avrà un colore nonché attività e spazi dedicati, così da limitare i contatti tra gruppi diversi.

Per informazioni visitare la pagina facebook di Osal o chiamare lo 02.97487216 dalle 15 in poi

L’oratorio di Cerello, Corbetta

L’idea è quella di proporre anche a Cerello, per la parrocchia di San Vincenzo, un oratorio estivo. In tal caso tuttavia il programma non è al momento disponibile così come i tempi di realizzazione.

Spazio Montessori, Cerello, via Casnati 58

Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo che andrà dal 5 al30 luglio e per bambini dai 30 mesi ai 6 anni. La struttura sarà aperta dalle 8 alle 17 con un ambiente famigliare attento alle esigenze di ciascun bambino. Un’esperienza, anche solo per il periodo estivo, diversa e altamente educativa perché impostata sul metodo montessoriano che permette al bambino di fare esperienza diretta, crescere secondo le proprie attitudini e sviluppare il senso di indipendenza nel fare le cose di ogni giorno. L’offerta include ampi spazi aperti con un altrettanto ampio giardino, giochi d’acqua, esperienza con “materiali Montessori” e con insegnanti formate con questo metodo. Informazioni 392.0390240.

Centro estivo comunale

Tutte le richieste di iscrizione al Centro Estivo per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia sono state accolte; le famiglie riceveranno apposita comunicazione via e-mail e ci si può informare sull’apposita sezione web del Comune di Corbetta. I centri sono alla scuola dell’Infanzia Carlo Collodi di via Vespucci 49/51 e alla scuola primaria Aldo Moro di via Europa 1.

Il centro estivo (CRDE) primaria sarà attivo dal 10 giugno al 30 luglio 2021; dal 30 agosto al giorno 8 settembre 2021 (giorni di apertura dal lunedì al venerdì). Il centro estivo (CRDE) infanzia sarà attivo dal 5 luglio al 30 luglio 2021; dal 30 agosto al 1 settembre 2021 (giorni di apertura dal lunedì al venerdì).

Per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia è possibile l’iscrizione al centro estivo anche per la settimana da lunedì 6 a mercoledì 8 settembre 2021 presso il centro estivo della scuola primaria. In questo caso, gli alunni saranno suddivisi nei moduli a seconda dell’età posseduta al momento della frequenza del centro della scuola primaria.

I centri estivi sono aperti dalle 08:30 alle 16:30 e comprendono il servizio di refezione scolastica e di merenda. Per i genitori che, per esigenze legate al proprio turno di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio o di fine dei centri estivi, sono istituiti i servizi di pre-centro estivo (dalle ore 7.30 alle 8.30) e post centro estivo (dalle ore 16.30 alle 18.30).