Vigili del Fuoco a Battuello, Corbetta

Due mezzi dei Vigili del Fuoco sono stati chiamati in via Vittorio Veneto, all’altezza del numero civico 56, per un principio di incendio. A spiegarci l’accaduto i vicini di casa del complesso abitativo di Battuello, frazione di Corbetta.

“Erano circa le 9.30 – (di martedì 8 giugno 2021) – quando abbiamo visto del fumo alzarsi dal cortile del nostro vicino. Lì erano stoccati degi oggetti, tra cui alcuni in plastica. Non c’era nessuno in casa e abbiamo chimato i pompieri – hanno spiegato – Eravamo preoccupati del fatto che si potesse generare un rogo, oltretutto vicino ci sono delle automobili che avrebbero potuto prendere fuoco”

Per fortuna l’allarme è rientrato e il complesso abitativo è stato messo in sicurezza senza danni particolari.