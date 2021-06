Tenta la rapina in Posta, ma le prende dai clienti in fila

Cresce il senso civico a discapito dei rapinatori. Ieri, a mezzogiorno e mezza, a Cologno Monzese, un rapinatore italiano ha tentato il colpo all’ufficio postale di piazza San Matteo. Dopo aver rubato la targa di un motorino e averla applicata ad un motorino rubato nel 2018, si è recato nella piazza e con indosso un casco da moto e armato di un cacciavite e di un paio di forbici, E’ entrato nell’ufficio postale. Quindi ha intimato ai presenti di retare fermi perchè intendeva pendersi il contenuto delle casse.

Non è stata una buona idea. Fra i clienti in attesa del loro turno c’era un ex sovraintendente della polizia di Stato in pensione che ha bloccato il rapinatore, aiutato dagli antri clienti in fila. Devono averlo “sacramentato” leggermente, ma non c’è stato bisogno di chiamare l’ambulanza. Non gli hanno fatto male. Sono arrivati invece, chiamati dal 112, i carabinieri della tenenza di Cologno Monzese che lo hanno preso in consegna.

casco e occhiali da sole per nascondere il viso e le armi usate

Si tratta di un uomo italiano di 42 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio (furti) e contro la persona. Sarà ora accusato anche di rapina aggravata e di ricettazione e, dato che è stato colto in flagranza di reato l’arresto e la condanna saranno immediati. I proprietari della targa e del motorino sono rientrati in possesso dei loro beni. Nella foto il casco, gli occhiali e le armi usate per tentare la rapina.