Autobus della Stie sommerso nel sottopasso della ferrovia

Un vero nubifragio ha colpito Busto Arsizio nelle ultime ore, e non è ancora passato. Uno degli incidenti più incredibili è successo ad un autobus della società Stie, del servizio pubblico, che è rimasto sommerso mentre si trovava sotto il ponte della ferrovia, in via Torquato Tasso, dopo l’incrocio con via Palermo. E’ successo alle 15.46.

Il ponte che è incavato si è allagato e l’acqua è arrivata a coprire metà della sua altezza, coprendo completamente le fiancate dell’autobus, che è rimasto bloccato. Impossibile per i passeggeri, e per l’autista scendere. Sul posto, con una chiamata al Nue 112 sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Varese, e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, oltre alle ambulanze della Croce rossa di Busto Arsizio. Non è comunuqe l’unico mezzo rimasto bloccato sotto il pionte nel momento del forte temporale

Fonte foto: Facebook G. Castiglioni

Per fortuna nessuna della persone tratte in salvo dai vigili del fuoco ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale ed è stata assistita sul posto. Si tratta di 3 donne di 49, 55 e 64 anni e di un uomo di 33 anni.