Guardia Nazionale. Nuovi caposquadra di Protezione Civile diplomati a Vanzaghello

Vanzaghello. Un gruppo di volontari di protezione civile di diversi gruppi comunali e associazioni hanno seguito, e superato, il corso di caposquadra approvato e validato dalla Scuola superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia, organizzato dall’associazione Guardia Nazionale in collaborazione con il gruppo comunale di protezione Civile di Gallarate (Varese). Nelle ultime 3 settimane, nei week end, la stazione di Vanzaghello Magnago è stata animata dalla loro presenza.

Sabato 29 maggio, durante uno delle 5 giornate di lezione che si sono tenute all’interno dell’ex bar della stazione ferroviaria dove, dallo scorso settembre 2020, ha sede il comando della Guardia Nazionale, ai volontari hanno fatto visita il sindaco Arconte Gatti e il vicesindaco Francesco Grigolon di Vanzaghello, che hanno portato i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale.

Sono momenti che hanno rinvigorito e fatto piacere. Ciò che fa il volontario di protezione civile è tanto importante quanto faticoso e professionale. Anche se il senso civico e l’ amore per la gente e il proprio paese basta da solo a gratificare l’impegno che ci si mette, ogni tanto è bello veder riconosciuto il valore del proprio lavoro dalle istituzioni. Aver frequentato e superato il test finale del corso di formazione di caposquadra di protezione civile aggiunge ai curriculum dei volontari una importante qualifica, che permette di organizzare le squadre di intervento durante un’emergenza in modo da garantire la sicurezza degli operatori e di assistere meglio la comunità che si soccorre.





Durante il corso sono state effettuate 2 esercitazioni. Una legata alle metodologie di ricerca di una persona scomparsa durante un’emergenza in stazione ferroviaria, e un’altra legata al ritrovamento di una bomba in un parco pubblico.

Infine, oggi il giorno dell’esame. La prima metà della mattina è stata dedicata ad una lezione intensa sui Dpi, dispositivi di protezione individuale, nei diversi scenari di protezione civile. Poi, dopo una piccola pausa, i volontari hanno iniziato le due ore dedicate all’esame finale. Il risultato è stato ottimo. Tutti hanno passato l’esame, con buoni risultati. Le votazioni sono state fra le 27 e le 30 risposte esatte su 30 domande.

Non è stato un esame facile. Le domande riguardavano la legislazione sulla sicurezza degli operatori di protezione civile in scenari di emergenza, l’organizzazione, le responsabilità civili e penali in cui si può incorrere accettando l’incarico di caposquadra in un gruppo o in una associazione di Protezione civile.

Il corso si è concluso con il saluto della Guardia Nazionale, e con la rituale foto di gruppo.

La foto di gruppo dei nuovi caposquadra diplomati a Vanzaghello

Il corso per caposquadra di protezione civile si è concluso con la consegna dei diplomi, con i saluti da parte della Guardia Nazionale, con la rituale foto di gruppo e con la promessa di ritrovarsi presto per altre occasioni di formazione specialistica.