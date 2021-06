Vandali in Piazza Aldo Moro. Ecco chi è il colpevole

Ossona. Per molti mesi i giovani che frequentavano Piazza Aldo Moro a Ossona alla sera sono stati accusati di essere dei vandali sporcaccioni che distribuivano i resti dei panini e delle confezioni del McDonald’s per tutta la zona, pur avendo a disposizione un cestino dei rifiuti. Oggi sveleremo l’identità del vero colpevole, che ci ha preso in giro per tanto tempo.

Il delinquente agisce di nascosto, dopo che i ragazzi erano andati via dalla piazzetta dove si trova la casa dell’acqua. Più i ragazzi mettevano i resti del cibo nel cestino, più lui si divertiva, alle prime luci dell’alba, a buttare tutto all’aria e a spargere sacchetti e cartoncini ovunque, mettendo i ragazzi in cattiva luce con tutto il paese. Le vittime del teppista per mesi si sono prese sonore sgridate da genitori parenti e amici di genitori e parenti, pur essendo innocenti

Sappiamo chi sono i vandali ma non si possono arrestare. Prendono il volo appena ci si prova

Purtroppo non si potrà arrestare o punire il colpevole. Ha una forte tendenza a prendere il volo quando lo si coglie in flagranza di reato. Si tratta infatti di alcuni merli che hanno preso l’abitudine, al mattino presto, di svuotar completamente il cestino dei rifiuti per rifornirsi dei resti dei panini del Mc Donald. Aprono sacchetti e cartoncini, li scuotono e li trascinano in giro per il prato, prelevandone il contenuto commestibile e dando l’impressione che la zona della casetta dell’acqua sia meta di incivili sozzoni.

Vandali in flagranza di cestino

E’ stato colto in flagrante due volte, negli ultimi giorni. Una volta da un volontario della Guardia Nazionale, in servizio alo sportello comunale per le prenotazioni delle vaccinazioni e un’altra, mi riferiscono, da un assessore del comune. Ogni volta che è stato sorpreso è fuggito, volando via con il suo bottino.