Come nascondere la droga in piazza Tripoli

Milano, piazza Tripoli. Qualcuno che ha tentato di nascondere la droga mettendola in bella vista. Forse era un po’ “fumato”. Questa mattina, erano circa le 10, una pattuglia di motociclisti del Nucleo radiomobile stava effettuando un servizio di perlustrazione e controllo del territorio quando ha notato alcune piante di marijuana che qualcuno aveva piantato in una fioriera pubblica che si trova nella piazza.

Si trattava di 7 rigogliose piante di marijuana, alcune già alte circa un metro. I carabinieri le hanno eradicate e poste sotto sequestro. Il comando provinciale dei carabinieri fa sapere che sono in corso le indagini per scoprirne la provenienza.

Nelle due foto originali, le 7 piante di Marijuana prima e dopo l’eradicazione. Come si nota la poca terra rimasta sulle radici dimostra che non erano state seminate nella foriera ma sono state trapiantate. Questa storia merita un posto nella rubrica dei posti fantasiosi in cui la gente sceglie di in cui nascondere la droga.