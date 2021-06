Shaboo e coltelli in via Leoncavallo

Milano. Un filippino è stato fermato ieri alle 16.30 da una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri in via Leoncavallo. Aveva 1500 euro in shaboo

Alla vista dei lampeggianti blu, l’uomo aveva repentinamente cambiato atteggiamento e ha incuriosito i componenti dell’equipaggio. I militari lo hanno quindi fermato e dopo averlo identificato lo hanno perquisito. Aveva addosso tre coltelli costruiti artigianalmente( nella foto) e 2,90 grammi di shaboo.

Una dose di shaboo equivale a 0,1 grammo, quindi il filippino aveva addosso quasi 30 dosi della pericolosa droga asiatica, che venduta in strada avrebbe avuto un valore indicativo di 1500 euro. A Milano lo shaboo è diffuso nella comunità filippina ma il traffico è gestito dalla mafia cinese. Non è facile da trovare e non è facile sorprendere gli spacciatori.

Un colpo di fortuna, aiutato dall’ intuito, quindi. Anche perché lo spacciatore era incensurato. Proprio per questo ultimo fatto, cioè che era la prima volta che lo spacciatore veniva sorpreso, il giudice ha ritenuto di non condannarlo per direttissima ma di lasciar maturare gli effetti della denuncia a piede libero.