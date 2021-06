Monopattini elettrici. Investito il titolare del Pretty Chic. Lesioni per più di 40 giorni

Un altro grave incidente a causa dei monopattini elettrici. Lunedì 31 maggio, alle 17.30, Ferdinando Benedetto de Venere, 76 anni, titolare della profumeria Pretty Chic di via Foppa 37 era uscito sul marciapiedi a prendere un po’ d’aria quando si è visto arrivare addosso, a forte velocità, uno dei monopattini elettrici che girano in città, con a bordo due ragazzine sui 16 e 17 anni. Un altro pedone per evitare che lo investissero le ha spinte lontano.

Le due ragazzine hanno perso il controllo del monopattino elettrico, che viaggiava sul marciapiede a circa 30 km orari, investendo il povero signor de Venere che è finito contro un’auto parcheggiata.

Le due ragazzine sono fuggite senza fermarsi a prestare soccorso al ferito. Altri testimoni dell’incidente hanno chiamato il 112 e il signor De Venere è stato portato in ospedale. Ha un braccio rotto e il bacino incrinato.

Sono più di 40 giorni di prognosi. Sul posto per i rilievi dell’incidente la polizia locale di Milano, ma la polizia di stato in ospedale ha dato seguito alla denuncia d’ufficio per lesioni. Si è alla ricerca delle responsabili. anche se minorenni hanno causato un danno grave ad una persona e non si sono fermate a prestare soccorso. Si cercano testimoni che possano aiutare a identificare le 2 colpevoli

Il racconto dell’incidente ce lo ha fatto lo stesso signor De Venere, ancora stanco e dolorante per le botte prese. ” In via Foppa, da quando non passano più i mezzi pubblici per i lavori per la metropolitana, bisogna stare molto attenti. Monopattini elettrici e e biciclette viaggiano sul marciapiedi a velocità alte e quando di esce dal negozio bisogna guardare a destra e a sinistra prima di fare un passo, per evitare di essere investiti, e certe volte non basta neppure il fare attenzione.” come appunto è successo a lui, che nonostante fosse fermo davanti al suo negozio, sul marciapiede, è stato investito da uno di questi pericolosissimi monopattini elettrici.