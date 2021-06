La Bpm di Robecco chiude. Disagi e rimedi

La filiale della Bpm, a Robecco sul Naviglio, è stata definitivamente smantellata lo scorso 24 maggio non senza disagi per la cittadinanza. Premesso che l’avviso è stato recapitato per tempo ai correntisti, resta di fatto un servizio che se ne è andato dalla cittadina.

Non tutti poi, sono comunque venuti a conoscenza del fatto. Collegandosi il 1° giugno 2021 su internet e cercando con Google Bpm Robecco S/N, il motore di ricerca ci porta a una finestra dove è indicato un numero di telefono e l’apertura mattutina fino alle 12.55 e la riapertura alle 14.30. Al numero di telefono indicato poi, cioè lo 02.94975012, risponde il banco di Magenta. L’operatore spiega la chiusura della filiale di Robecco. Oltretutto, alcuni correntisti si sono visti cambiare le coordinate bancarie proprio a seguito della recente novità.

A Robecco si trova anche la Monte Paschi di Siena a pochi passi dalla Bpm, ovvero sia in Piazza XXI Luglio. La Bpm ha poi stipulato con la Monte Paschi una sorta di convenzione attraverso la quale eliminare le spese di prelievo/operazioni bancomat per i propri correntisti, previa tuttavia richiesta di quest’ultimi alla banca.

Qualora però, e per qualsiasi disguido o rottura, lo sportello bancomat della Monte Paschi di Siena non fosse funzionante, i robeccesi dovrebbero per lo meno recarsi a Magenta per avere il primo bancomat o sportello disponibile. Un bel disagio!