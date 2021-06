Cresce la voglia di amore (Lov) per la Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’amministratore della pagina Facebook Milano nel cuore, Luca Ferrario.

“Milano nel Cuore, noto brand presente in Facebook con oltre 52.000 like e followers, dopo anni di successi (like) per post riguardanti la città di Milano, cambia nome e diventa LOVmbardia. Una scelta dettata dalla volontà di occuparsi non solo della città di Milano ma anche delle altre città della Lombardia in quanto i followers della pagina sono, per lo più, non residenti in Milano città.”

“Cambiamo nome e logo, ma manteniamo i nostri valori e la nostra mission che è quella di informare e divertire, da oggi non solo i residenti di Milano città ma di tutta la Lombardia. Milano, in quanto capoluogo, avrà sempre e comunque un’attenzione particolare. Abbiamo scelto questo nome in quanto coniuga l’amore (LOV) con il nome della regione per evidenziare quanto più possibile appunto l’amore nei confronti della nostra bellissima regione”