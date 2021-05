Ancora feste e covid, ma sono schiamazzi notturni

Feste e covid. Sembra che i carabinieri si divertano a rompere le uova nel paniere alla gente che festeggia. Però, se alle 2 di notte qualcuno sente il bisogno di chiamare il Nue 112 per segnalare una pizzeria ancora aperta è perchè i clienti fanno troppo rumore e disturbano il sonno di chi abita nel vicinato.

D’altra parte, quando al Nue 112 arriva una chiamata per una emergenza, qualcuno deve andare a vedere cosa succede. E se quando i carabinieri arrivano sul posto trovano la pizzeria aperta, in orari di coprifuoco e con tante persone sedute all’interno e all’esterno, considerando che se ne hanno identificate 15 probabilmente all’arrivo dei lampeggianti blu erano almeno il doppio, non possono fare altro che notificare la contravvenzione. Quindi questo tipo di interventi si possono classificare fra quelli per gli schiamazzi notturni, oltre che per le regole anti contagio.

Dormire è difficile, se la pizzeria sotto casa è aperta fino alle 2 di notte. Non è questione di feste e covid

Questa notte, circa alle 02:00, a Buccinasco (MI) in via Cascina Molino Bruciato, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Corsico sono intervenuti in una pizzeria. Al NUE 112 era stato segnalato un assembramento di numerosi giovani.

Una volta sul posto i carabinieri hanno accertato che nella pizzeria e appena all’esterno c’erano numerose persone. È quindi scattata la contravvenzione alle disposizioni sanitarie per il contenimento della diffusione del covid-19.

I militari hanno identificato e sanzionato 25 persone (tutte maggiorenni tranne una ragazza minorenne). Il titolare dell’esercizio commerciale, un 39enne italiano, è stato sanzionato con l’applicazione della misura accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.