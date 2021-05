Coltellata mortale alla partita di calcetto

Questa sera poco dopo le 18:40, ai campi da calcetto di via del Ricordo 58, in zona via Padova, un uomo peruviano di 38 anni è morto dopo essere stato colpito al costato da una coltellata. Le forze dell’ordine sono state allertate e sono sulle tracce dell’assassino, la cui descrizione e identità sono state trovate ascoltando i numerosi testimoni.

Le prime notizie diffuse raccontano che l’uomo , insieme a molte altre persone, stava assistendo ad una partita di calcetto e che sia scoppiata rissa. Erano nel mezzo del parapiglia quando è stato colpito da una coltellata che lo ha raggiunto al costato. La confusione era tale che neppure la moglie dell’uomo, che era di fianco a lui, si è resa conto della gravità della ferita. All’arrivo sul posto gli uomini della questura hanno trovato una grande confusione, ma ala fine sono riusciti a raccolgiere diverse testimonianze sul colpevole.

All’arrivo dell’ambulanza e dei soccorritori della SOS di Sesto San Giovanni, il puruviano era già in condizioni disperate. Lo hanno trasportato all’ospedale di Niguarda, in codice rosso, dove hanno tentato di rianimarlo, ma senza aver successo.