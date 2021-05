Con le roncole, in stato confusionale, attacca tre pattuglie di carabinieri

Erano circa le 03:30, in a Milano, in una zona isolata in via Sant’Arialdo. 2 Guardie Giurate della società Sicuritalia in servizio perlustrativo, chiamano il 112. In strada c’è un uomo armato di roncole che li minaccia. Grida frasi sconnesse. La centrale operativa invia tre equipaggi del nucleo radiomobile e uno della stazione dei carabinieri di Rogoredo.

Una volta sul posto i 9 militari trovano un italiano, in stato confusionale , che brandiva due roncole. Iniziano tentativi di mediazione per fargli riporre le armi, ma l’uomo continuava a gridare frasi sconnesse, e intanto minacciava i militari con le roncole ben salde nelle mani. Nel tentativo di disarmarlo uno dei carabinieri usa lo spray al peperoncino, ma con scarso successo.

All’improvviso, nonostante fosse contenuto e circondato a breve distanza, l’uomo si è mosso in direzione del carabiniere piú vicino a lui. Un altro militare, per proteggere il collega, ha esploso un colpo con la pistola d’ordinanza alle gambe per colpendo l’uomo alla coscia sinistra.

Sul posto era già presente dall’inizio una ambulanza della Croce Oro di Milano. Una volta soccorso dai sanitari e portato al Pronto Soccorso del Policinico di Milano in codice giallo, l’uomo è stato identificato. Si tratta di un 57enne italiano, incensurato, già in cura al CPS per problemi psichiatrici. Le sue condizioni di salute fisiche sono buone, non è in pericolo di vita ed è attualmente in sala operatoria, dove lo stanno operando per una frattura al femore.

Si saprà nelle prossime ore se la frattura è stata causata dalla pallottola che gli ha attraversato la gamba oppure se se la è procurata quando è caduto dopo essere stato ferito. Purtroppo, anche se una persona è un malato psichico, è quindi una persona fragile e da assistere, se va in giro con due roncole e minaccia di fare male al prossimo va messo nelle condizioni di non nuocere.