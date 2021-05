Incidente oggi in via Carlo Farini

I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Milano, che si erano recati sul posto anche per la regolazione del traffico durante i soccorsi e per il ripristino della condizioni di sicurezza della strada.

Un uomo di 73 anni, G.S.M., è rimasto ferito ed è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza del 118 e da quello di un’automedica dell’Ats di Milano. Infatti, l’uomo si è rotto una gamba e ha riportato un trauma cranico che ha determinato il trasposto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza .

L’agenzia Areu ha segnalato un incidente stradale con un mezzo pesante che si è verificato alle 17.34 di questo pomeriggio in via Carlo Farini, a Milano .

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist