Analisi di un furto al dehor. Il video

E’ successo ieri mattina, a Milano. Una telecamera di sorveglianza registra le immagini di un furto, i poliziotti della Squadra mobile che osservano la scena e, una volta consumato il furto, arrestano i ladri che hanno portato via il portafoglio dalla tasca di un altro cliente del bar. E’ una storia comune. Succede troppo spesso, ma la visione del video può aiutare a comprendere come agiscono i ladri e quindi a comprendere a quali fatti fare attenzione per evitare di essere delle vittime.

La Polizia di Stato ha arrestato i ladri in flagranza e li ha accusati di furto aggravato in concorso. Si tratta un 32enne originario del Cile di 32 anni e un 28enne di Cuba. Tutti e due hanno precedenti per furti e altri tipi di reati contro il patrimonio.

Gli agenti della Squadra Mobile stavano effettuando un servizio di contrasto ai reati predatori nella zona di Città Studi, quando hanno notato i due malviventi camminare per strada con degli atteggiamenti sospetto, l’uno a distanza dall’altro, scambiandosi continui cenni d’intesa. Giunti in via Melzo, il 32enne si è avvicinato nei pressi di un bar, mentre il complice è rimasto a distanza in chiara funzione di palo.

Il cileno si è seduto ad uno dei tavolini del dehor, alle spalle di un cliente. Dopo aver sistemato la propria giacca sulla sedia, ha finto di attendere l’ordinazione e, inserendo un braccio nell’indumento appeso alla sedia, ha rovistato nelle tasche della vittima, che non si è accorta di nulla, egli ha rubato il portafoglio.

Consumato il furto si è allontanato in direzione di Viale Piave, dove si è ricongiunto col complice. Entrambi, convinti di non essere stati scoperti, si sono fermati per appropriarsi dei contanti e disfarsi del portafoglio, buttandolo sotto un’autovettura in sosta. I poliziotti della sesta sezione della Squadra Mobile, che invece avevano assistito all’intera scena, sono intervenuti arrestandoli in flagranza e recuperando il maltolto, poi restituito alla vittima.