Calcio. AC Ossona e Fiorentina. Ora ce la giochiamo

La richiesta, con nostre grande soddisfazione ed onore, è stata accolta dalla Affiliante che ringraziamo per la grande opportunità concessaci di partecipare a progetto di elevato valore tecnico e valoriale. Tale accordo contempla la formazione di tecnici, atleti, genitori, visite effettuate dallo staff Fiorentina durante il corso della stagione sportiva e possibilità, auspicata, di visite di nostri gruppi a Firenze, con l’obiettivo di portare la professionalità dei loro metodi direttamente presso la nostra società.

Il progetto di “affiliazione” è stato predisposto da ACF Fiorentina per fornire a società dilettantistiche, operanti da tempo nel settore giovanile, la possibilità di elevati standard di qualità e di organizzazione, nonché per veicolare valori di correttezza e lealtà sportiva, e la società A.C. Ossona Asd è lieta di potervi fare parte.

La Società A.C. Ossona ASD comunica che, dopo anni di collaborazione con ACF Fiorentina nell’ambito del progetto riguardante la categoria DCPS (Special) ed alla luce del rapporto di fiducia e reciproca stima maturato nel tempo, ha chiesto ed ottenuto di poter far parte del progetto di affiliazione della Società viola a decorrere dalla prossima stagione sportiva.

Un bel successo per la nostra Ossona che entra quest’anno fra le società affiliate alla Fiorentina. Dopo anni di collaborazione con le squadre Special. Da quest’anno i biancorossi di Ossona intrecceranno i colori con i Viola. A comunicarlo è il presidente dell’AC Ossona, Massimo Garavaglia, meglio conosciuto come Charlie. Perchè a Ossona, se ti occupi di calcio, hai sempre un soprannome.

