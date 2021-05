Disastro della funivia Stresa-Mottarone. Cordoglio in Regione Piemonte

E’ arrivata alla nostra redazione in questi momenti una nota del gruppo Lega Salvini Piemonte del consiglio regionale del Piemonte, in cui si esprime sgomento per quanto successo sulla funivia Stresa Mottarone. La nota è stata firmata da tutti i consiglieri del gruppo consigliare regionale e dal loro presidente Alberto Preioni.

“Una tragedia che ci lascia tutti sgomenti, un disastro che ha funestato una domenica che doveva essere di svago e di divertimento e che si è trasformata in un dramma indicibile. Ora la cosa più importante è pregare per le vittime e per l’unico bambino sopravvissuto e che sta lottano per la vita. Esprimiamo il cordoglio di tutto il gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte, mettendoci al servizio delle comunità che stanno vivendo ore tanto tragiche e drammatiche”.

Protezione civile e forze dell’ordine sul posto della tragedia della funivia Stresa Mottarone

In queste ore si è sconvolti da una tragedia che lascia perplessi ed è importante toccare con mano l’attenzione delle istituzioni, il cordoglio ma anche il “mettersi a disposizione”. Una tragedia di questo genere non può succedere per fatalità. Sul posto dove è caduta la cabina della funivia Stresa Mottarone ci sono molti uomini della protezione civile e delle forze dell’ordine del Piemonte che stabiliranno, in modo certo, le cause dell’incidente.