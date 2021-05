Incidente a Inveruno. Investita 15enne in corso Europa

É successo attorno alle 19.30 di sabato 22 maggio 2021 l’investimento di un pedone in corso Europa ad Inveruno.

Coinvolta una ragazzina di 15 anni. Sul posto sono state inviate due ambulanze: la Croce Bianca di Magenta e quella dei volontari di Arluno, nonché l’automedica. Coinvolta anche una seconda ragazzina di 15 anni è un uomo di 43 anni.

Tre i feriti soccorsi in codice giallo ma in condizioni non critiche. Due sono stati trasferiti al San Carlo e uno all’ospedale Fornaroli di Magenta