Autonomi e partite iva in Uniti per Rho

Riceviamo, e pubblichiamo, l’endorsement della associazione Autonomi e partite Iva per la lista Uniti per Rho che, alle prossime amministrative sosterrà la campagna elettorale di Uberto Re.

Il comunicato

Dopo avere considerato attentamente la situazione in cui versa attualmente la politica non solo locale ma anche nazionale ho deciso di recepire la proposta di dar vita a una lista Rhodense dell’associazione nazionale denominata “Autonomi e Partite Iva”, in modo da dare il nostro concreto contributo alle elezioni comunali che si terranno a Rho il prossimo autunno.

In seguito, dopo un’ulteriore riflessione e valutazione della situazione politica nella nostra Città, ho scelto consapevolmente, insieme al mio gruppo, di aderire alla coalizione di liste civiche “Uniti per Rho” di cui fanno già parte la lista Centro Destra Rho di Simone Bettinelli, Gente di Rho di Marco Tizzoni, Rho per la Famiglia dell’Avv. Giuseppe Salerno e l’associazione Terre Lombarde.

Affronteremo quindi questa campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Uberto Re, condiviso da tutte le civiche sopracitate, perché riteniamo sia l’unico in grado di dare una vera svolta a questa città.

Crediamo che Rho necessiti di un deciso cambio di passo, per sfruttare appieno le enormi potenzialità del territorio. “Autonomi e Partite Iva” vuole fare sentire la voce dei tanti cittadini discriminati e dimenticati soprattutto durante il periodo della pandemia.

Non dobbiamo dimenticare che quasi sempre dietro alle micro e alle piccole imprese che sono la base dell’economia Nazionale ci sono interi nuclei famigliari e dipendenti che stanno pagando un prezzo enorme. Mind è un’opportunità che Rho non deve lasciarsi sfuggire. Dobbiamo creare ricchezza favorendo lo sviluppo di nuove attività, preservando quelle esistenti e rendendo la città attrattiva per le migliaia di persone che affolleranno l’ex area Expo.

Il gruppo di Autonomi e partite iva

Ci vorrà una particolare attenzione all’ambiente, vogliamo una città sicura e accogliente e dovremo favorire eventi culturali, facendo conoscere ai visitatori i luoghi storici della città.

Le cose da fare sono tante.

Con “Uniti per Rho” c’è un progetto comune per fare rinascere questa città, con la consapevolezza che prima di tutto vengono le esigenze e i bisogni dei nostri cittadini.