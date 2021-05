Presi i rapinatori del Credit Agricole di piazza Ascoli. Erano fuggiti dalle fogne con 1 milione di euro

Sono stati catturati questa mattina, dopo lunghe indagini, 7 componenti della banda del buco che aveva rapinato la filiale del “Credit Agricole” di piazza Ascoli a Milano, ai confini del quartiere di Città studi. I rapinatori avevano agito lo scorso 3 novembre 2020. Avevano preso in ostaggio il direttore e una dipendente ed erano fuggiti con 1 milione di euro, attraverso le fogne.

Dopo averli individuati in provincia di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno arrestato e portato in carcere in via cautelare i 7 rapinatori che facevano parte della banda della rapina di Milano.

Il credit Agricole rapinato da una organizzazione di napoletani

L’organizzazione criminale napoletana era in procinto di effettuare un altro colpo in una banca che si trova fra le provincie di Milano e Torino. La questura di Milano ha diffuso un video della immagini della rapina di piazza Ascoli e di cui avevamo parlato anche su Co Notizie News Zoom. A breve saranno diffusi altri particolari della vicenda.