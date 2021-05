Rapine e pestaggio della gang in piazza XXIV maggio. Arrestato un 19enne (Video)

Sabato scorso, la Polizia di Stato ha arrestato e portato in carcere un ragazzo italiano di 19 anni. E’ il protagonista principale di pestaggi e rapine con vittime altri ragazzi, avvenute a settembre 2020. Una delle sue vittime, un ragazzino italiano di 18 anni, ha passato molti giorni in ospedale e ha subito danni permanenti. Il 19 enne arrestato aveva già dei precedenti per episodi simili. Il complice romeno, anche lui di 19 anni, ha invece un obbligo di dimora.

Il video

La polizia ha diffuso un video del secondo pestaggio, in cui si nota con quanta violenza il ragazzino aggredisce gli altri componenti della compagnia.

L’indagine

L’indagine è stata condotta dal commissariato di porta Ticinese e si riferisce in particolare a 2 episodi. In un primo caso la vittima della rapina e del pestaggio era un 18 enne filippino. Erano le 23 del 3 settembre 2020 in via Famagosta. Il ragazzo filippino fu rapinato dei vestiti e del cellulare e picchiato. Riportò una prognosi di 5 giorni per le lesioni subite. Per quell’episodio il 19enne è accusato di rapina aggravata e lesioni aggravate.

Il secondo pestaggio, quello più grave, è avvenuto il 27 settembre 2020 nei dintorni di Piazza XXIV Maggio.

Due le vittime: un ragazzo di soli 18 anni che a seguito delle botte prese dal branco subì delle lesioni permanenti, dopo un prognosi ospedaliera di più di 40 giorni, e un altro 18enne italiano che ebbe una prognosi di 5 giorni. Per questo episodio il 19enne è accusato di lesioni gravissime e gravi, aggravate, insieme al 19 romeno e ad altri 5ragazzi che sono indagati. Il video si riferisce al secondo pestaggio.