“Libera Masseria”va definitivamente al Comune di Cisliano per famiglie in difficoltà e attività di legalità

Il Comune di Cisliano è intenzionato ad acquisire definitivamente “La Masseria” e inserirla nel proprio patrimonio. Si tratta di un immobile confiscato alla criminalità organizzata insistente nel territorio del Comune di Cisliano ed attualmente ancora di proprietà dell’erario, nonchè gestito dall’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L’Amministrazione Comunale del resto, aveva già ottenuto l’assegnazione dello stabile in concessione d’uso temporaneo e a titolo gratuito; “vincolo”, la destinazione ad attività di utilità sociale. Il comodato era stato firmato il 25 maggio del 2015.

La destinazione

Anche in futuro, gli immobili dovranno essere destinati ad attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non potranno essere utilizzati solamente come mera sede sociale del soggetto richiedente, dovendosi in essi altresì svolgere un’attività a servizio del territorio.

Gli appartamenti presenti che sia affacciano in via per Cusago, potranno essere usati per dare ospitalità temporanea a singoli o nuclei famigliari in momentanea difficoltà che dimostrano una significativa volontà alla risoluzione del momento di difficoltà.

E poi ancora, si potranno usare gli spazi per fare attività di educazione alla legalità come ad esempio corsi strutturati per la valorizzazione del concetto di legalità e rispetto in tutte le proprie forme. Inoltre, corsi di qualificazione professionale: corsi destinati ad attività legate alla ristorazione (ad esempio cuochi, pizzaioli, barman, personale di sala ecc), corsi destinati ad attività legate al mondo del food (ad esempio retail, distribuzione, taglio carni, ecc).

Data la situazione sanitaria attuale che vede una luce di speranza nei vaccini e siccome la struttura è dotata di due sale ristorazione comprendenti pizzerie e ristorante, si ipotizza alla futura riapertura del punto ristorazione sociale e non, nonchè all’apertura del punto distributivo prodotti alimentari provenienti da beni confiscati e dotati di un profilo economico di carattere sociale.

I soggetti in azione

Si è registrato l’interessamento dell’associazione “Una casa anche per te” ONLUS in accordo di partenariato con la fondazione “Le vel” che ha fatto pervenire un ricco progetto/programma. Tale progetto è stato successivamente arricchito attraverso lo sviluppo di un confronto con l’Amministrazione Comunale e con altri soggetti operanti nel sociale. Il progetto è denominato “Libera Masseria: da bene confiscato a bene comune“.