La gioielleria “Piroli e Scuri” compie 45 anni. Corbetta

La Gioielleria Piroli e Scuri di via Verdi, a Corbetta, compie 45 anni. E’ stata infatti aperta il 22 maggio 1976 e ancora oggi resta un punto di riferimento per Corbetta e per la zona, sia a livello di qualità sia per la sua partecipazione attiva alla vita sociale ed economica del territorio.

Orologi Citizen uomo e donna in titanio

Tanta solidarietà espressa in donazioni, in oggetti preziosi e gioielli messi a disposizione per le lotterie a scopo benefico; vicinanza ad associazioni e Comitati di rione e frazione; presenza attiva in città grazie alla partecipazione al Concorso mostra delle vetrine e ad altri eventi pubblici. A questo si sono unite professionalità, cortesia, disponibilità, onestà e un buon rapporto qualità-prezzo.

Padre e figlio al lavoro nel laboratorio interno dove si effettuano anche riparazioni

Un po’ di storia

La Gioielleria Piroli e Scuri, oggi di Gabriele Piroli, nasce nel 1976 per volontà e passione del suo fondatore e titolare, Angelo Piroli (padre di Gabriele). Nulla di improvvisato già da allora ma il proseguo di un cammino iniziato con una gavetta e un lavoro accurato che portò il signor Angelo a lavorare anche in Svizzera.

È Angelo Piroli che, per anni insieme al suo socio, il signor Scuri, ha creato in prima persona un negozio di alto livello con marche prestigiose, basato sulla qualità dei prodotti e sulla cortesia verso i clienti. Il punto fermo della gestione della Gioielleria è la conduzione familiare: ad oggi, al signor Angelo, è subentrato Gabriele, il figlio con anni di esperienza acquisita a Milano riparando orologi delle marche più esclusive.

Orologi in legno fatti a mano in Italia

Dopo anni di sacrifici, questo negozio è diventato un simbolo di grande qualità. “E’ una soddisfazione vedere che la propria attività non solo rimanga in vita così a lungo ma sia passata da una generazione all’altra – spiega Gabriele Piroli – Ringraziamo quindi i nostri clienti che ci hanno sempre sostenuto”.

Alcuni dei gioielli più preziosi della Gioielleria “Piroli e Scuri” che vanta anche un sito internet

Le novità

La capacità di rimanere un punto di riferimento, lo si deve anche alla scelta della gioielleria di rinnovarsi e stare al passo con i tempi e le mode, pur rimanendo fedele ai canoni di prodotti e lavori che l’hanno resa celebre nel tempo. Tra le ultime novità gli orologi ecologici in legno (fatti a mano in Monfalcone, Italia), i Citizen per uomo e donna in titanio e con meccanismo eco-drive che consente la carica con la luce solare e non più con la batteria.

Gioielli di tendenza in metallo

Ci sono poi gli evergreen come i gioielli in diamanti e oro delle marche più prestigiose, per poi includere anche quelli in acciaio e di tendenza come i gioielli per le neomamme che riportano la forma dei bebè.