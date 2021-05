Il mondo del gioco. Meglio online o offline?

C’era una volta il videogioco, tra i primissimi ricordiamo Pong, Space Invaders ed altri ancora, ospitati soprattutto nei bar di maggior frequentazione.

Erano gli anni Settanta e ormai da tempo le cose sono notevolmente cambiate, in molti privilegiano il giocare online, anche se ovviamente resistono tipologie dal vivo che vantano tanti appassionati.

L’industria dei giochi, del resto, vanta tanti milioni di appassionati e fa di tutto al fine di soddisfare le variegate esigenze dei giocatori, realizzando videogiochi su ogni genere possibile, da quelli con fucili e pistole, a quelli sul calcio, sul tennis, fino a quelli di avventura e tanti altri ancora, offrendo una gamma amplissima.

Le tipologie attuali dei videogiochi sono fondamentalmente due: online ed offline

Soffermandoci inizialmente sulla seconda, troviamo come gioco leader sicuramente le slot, un gioco che attira tantissimo e lo fa su migliaia di italiani, che quotidianamente si riversano nelle tabaccherie, nei bar, nei locali specializzati, per giocare dal vivo, seduti sullo sgabello e magari con qualche ‘tifoso’ alle spalle, non sempre benvoluto però…

I giochi offline non sono però necessariamente solo nei locali pubblici, ne troviamo in grandissime quantità anche per gli smartphone, sviluppati sia in IOS che Android anche questi nelle tipologie più varie ed appassionanti.

I più scaricati

Tra i più scaricati troviamo Angry Birds POP Bubble Shooter, dove occorre incastrare delle bolle dello stesso colore in una parete via via più difficile, Asphalt 8: Airborne, gioco per gli amanti di auto e di corse, il Flow free, un puzzle game dove ci sono da collegare delle palline per corrispondenza di colore, formando dei piccoli tubi, fino a riempire l’intera superficie della griglia, Baseball Hero, dove vestirete i panni di un battitore che dovrà colpire la pallina con l’obiettivo di arrivare ad essere la super star di quel campionato, e tanti altri ancora.

Slot online

Chi ha invece la possibilità di connettersi senza troppi problemi alla rete internet con il proprio dispositivo, privilegia giocare online.

Anche in questo caso le opzioni sono tantissime, si va dai giochi più o meno tradizionali alle tante novità che una dopo l’altra l’industria sforna, anche se il poter giocare in santa pace, senza ‘tifosi’ alle spalle, privilegia l’utilizzo delle slot online , che oltre alla privacy offre anche un’ampia scelta di tipologia e questo non è un vantaggio da poco, considerando che altrimenti dovesti girare più bar per trovare quello che più ti appassiona, quello che più ti coinvolge.

Le sfide

Un’altra opzione che piace particolarmente nei giochi online è il potersi confrontare in diretta con altri giocatori. Una caratteristica questa, che permette di mettere in campo la competitività dei vari giocatori confrontandosi con altri appassionati di tutto il mondo, misurando così la propria abilità con altri simili e non solo con la macchina.

Quello che conta più di ogni altra cosa però è una soltanto, che tu ti diverta responsabilmente e solo su portali di gioco autorizzati, del resto i giochi, online o offline che siano, sono fatti proprio per questo!