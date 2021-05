Raid di minorenni al Carrefour Express di piazza Santo Stefano

L’intervento della guardia di sicurezza è stato coraggioso, ma uno da solo contro 20 ubriachi è impossibile. Trovandosi in una posizione difficile ha chiamato rinforzi e si è dedicato a trattenere uno dei 20 ragazzi. Il fermato ha strattonato la guardia, trasformando il semplice furto in una rapina impropria. All’arrivo immediato della volante della polizia ha continuato a ribellarsi al suo destino di essere stato l’unico del gruppo a restare nelle maglie della giustizia, e ha strattonato e tentato di colpire anche i poliziotti.

Ieri intorno alle 18.30 un gruppo di ragazzi ubriachi, circa una ventina, hanno invaso il negozio nel Carrefour Express in piazza Santo Stefano, nel pieno centro di Milano , tentando di portar via con la forza quanti più alcolici potevano. Hanno mirato soprattutto a Liquori, alcoolici e superalcolici.

