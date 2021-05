Incidente a Ossona Via Marconi (video)

Alle 21.30 circa di questa sera, un brutto incidente a Ossona, all’incrocio fra la via Marconi e viale Europa. Alcune automobile, probabilmente 3, ma forse 4, si sono scontrate fra loro all’altezza della rotonda spartitraffico. In questo momento i carabinieri hanno chiuso quella parte di viale Europa.

Sul posto in questo momento ci sono le ambulanze della Croce Bianca di Magenta e quella dei soccorritori volontari di Arluno. Areu ha dato notizia di 3 feriti. Secondo i primi accertamenti, si tratta di tre uomini di 67, 38 e 41 anni trasportati in ambulanza e in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Sul posto per i rilievi dell’incidente ci sono i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Aggiorneremo la notizia in mattinata, quando avremo maggiori notizie sulla salute dei 3 feriti. Qui sopra un corto video dei soccorsi dopo l’incidente a Ossona, questa sera.