Arrestato a Pioltello in strada rapinatore armato

Ieri i Carabinieri della tenenza di Pioltello hanno arrestato a Pioltello, , un egiziano di 35 anni che dovrà passare in carcere 4 anni 4 mesi e 5 giorni. È stato riconosciuto colpevole di rapina e di spaccio di sostanze stupefacenti.

La condanna per spaccio si riferisce a degli episodi avvenuti a Pioltello nel 2020. Più recente invece la condanna per rapina. Aveva strappato una collana dal collo di una signora alla stazione della metropolitana di Crescenzago. Era stato particolarmente violento e aveva aggredito la signora. Il furto con strappo si trasforma in rapina solo quando il malvivente colpisce o minaccia di colpire la sua vittima.

I carabinieri della radiomobile della compagnia che stavano effettuando i consueti controlli del territorio lo hanno riconosciuto mentre camminava per strada . Erano a conoscenza della condanna e lo hanno arrestato a Pioltello, in Piazza Lega Lombarda. Dopo averlo fermato lo hanno anche denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Addosso aveva Infatti il tirapugni di metallo con inserita una lama a scatto nella foto.