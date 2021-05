Grande incidente Magenta, sulla Malpensa Boffalora

Grave incidente, poco dopo le 14.30 di oggi, sulla Boffalora – Malpensa, in direzione Magenta, all’altezza del ponte sull’autostrada Milano Torino, nel tratto poco prima dell’uscita per la statale 11. Ha coinvolto almeno veicoli. Una Micra Nissan ha probabilmente colpito un ostacolo ed è letteralmente decollata, finendo sopra un’altra automobile che sopraggiungeva, una Renault Megane.

Dalle prima notizie diffuse da Areu, sono state inviate sul posto diverse ambulanze della Croce Bianca di Sedriano e di Magenta, della croce Azzurra di Busto Arsizio e un elicottero del 118, oltre ad un’auto medica dell’ATS della zona. Sul posto anche i vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano.

I feriti nell’incidente

Al momento sono stati segnalati 5 feriti, fra cui anche una bimba di 7 anni. La bimba, un uomo di 33 anni e una donna di 41 anni sono stati portati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Un ragazzo di 27 anni è stato portato all’Ospedale Humanitas di Rozzano, in codice rosso per traumi al torace e al bacino, e una donna di 53 anni è stata portata con l’elisoccorso, in codice rosso con traumi alla testa e al torace, all’ospedale di Varese circolo.

I rilievi

Sul posto, per i rilievi e per la gestione della viabilità, ci sono le pattuglie della Polstrada di Magenta, che ha chiuso l’ingresso della Boffalora Malpensa all’altezza della rotonda di Magenta, e ha obbligato l’uscita a Marcallo nell’altro senso. L’incidente, per quello che riguarda la viabilità si è risolto prima delle 18.