Il giornalismo alla scuola “Aldo Moro”. Partirà un giornalino vero e proprio? Corbetta

Cos’è e cosa fa il giornalista? Beh è colui/colei che scrive articoli e che riporta ciò che è accaduto in una determinata situazione. E’ stato questo il punto di partenza degli ultimi incontri che la responsabile di zona del giornale regionale on line Co Notizie, Cristina Garavaglia, ha avuto con gli studenti delle classi quinta A e quinta E dell’istituto comprensivo di Corbetta “Aldo Moro”. Le insegnanti sono rispettivamente Raffaella Valenti e Megi Tola per la sezione A e Lucia Tano nonchè Chiara Ravani per la sezione E. Tra le ipotesi emerse durante gli incontri con le varie classi raggiunte, c’è anche quello di far partire un giornalino della scuola. Chissà!

Il punto di partenza ha dato modo ai ragazzini di chiarire le loro curiosità su una professione come questa che parte dalla testimonianza del vero e che coniuga diritto di stampa a coscienza e regole deontologiche (morale, comportamento). Ecco allora che si sono toccati diversi argomenti come i colori della cronaca, quando il giornalista deve o vuol fermarsi nel fornire informazioni, immagini e filmati perchè magari troppo crudi, lesivi o inutili in quel contesto particolare; quando invece poterli trasmettere e sentirsi in dovere di trasmettere questi contenuti per divulgare una verità e uno spaccato di vita che permette così di capire situazioni spesso più grandi e complesse della realtà del singolo individuo.

Diritto e dovere di privacy, fonti di informazioni, trasformazione delle stesse in notizie, modo in cui “costruire” la notizia o più semplicemente delle curiosità sulla vita di chi ha scelto la professione di giornalista. Differenze tra giornale cartaceo e on line, tra web e social. Insomma, l’incontro conclusivo con le classi quinte della scuola primaria statale corbettese è stato davvero a tutto tondo e ha mostrato ancora una volta la preparazione data dalle insegnanti ai propri alunni e l’attenzione degli stessi nel voler capire ed esplorare un orizzonte nuovo.

Purtroppo la chiaccherata non è potuta avvenire in presenza a causa delle normative vigenti in tempi di pandemia. L’esperienza ha avuto il suo corso attraverso la piattaforma di classroom fornita con il supporto della biblioteca comunale “Ugo Parini” di Corbetta e grazie a (in ordine alfabetico per cognome) Elena Colombo, Clara Corti, Mirko Ferrini, Riccardo Garavaglia.

La parola ai bambini

“Oggi noi alunni delle classi 5 A e 5 E del plesso Aldo Moro abbiamo incontrato la giornalista la quale, collegata dalla Biblioteca di Corbetta, ci ha spiegato come si svolge il lavoro di giornalista. Dopo aver approfondito a scuola l’argomento legato al Giornale e a Internet, è stato molto utile ed interessante, attraverso le parole di Cristina, calarci nel mondo reale del giornalismo e conoscere le regole per scrivere un articolo di cronaca. Siamo rimasti affascinati dalle informazioni che, con chiarezza, ci ha fornito e qualcuno di noi ha rivelato che tra i vari desideri ha anche quello di diventare da grande un giornalista. Chissà! Per ora custodiamo i nostri sogni e domani? Vi racconteremo!”