Municipio 6. Il mercato di via Segneri si sposta, di nuovo

Il mercato settimanale di via Segneri, a Milano, a causa dei lavori per la costruzione della metropolitana si era in parte spostato in via Odazio. Da giovedi 20 maggio lo troverete in Largo Gelsomini. E la soluzione proposta e attuata dal Comune di milano, ma in Municipio c’è chi non la considera una scelta ottimale.

“Ma è la soluzione giusta?” si chiede Giuseppe Carlo Goldoni, consigliere Lega del municipio 6.

“Un problema per i residenti sarà il parcheggio in Largo Gelsomini, Largo Giambellino e via Tulipani, nuova sede del mercato. Con la costruzione della linea 4 già sono diminuiti i parcheggi, l’unico rimasto era in Largo Gelsomini. Dove parcheggeranno i residenti della zona il giovedì? Per non parlare delle problematiche che un mercato porta in una via pubblica in caso di emergenza: come e dove passeranno ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine?

Ma il trasferimento del mercato non è una soluzione pensata per durare solo qualche mese, intanto che finiscono i lavori della linea 4 della metropolitana ?

“Certo, è una soluzione transitoria, fino alla fine dei lavori della metropolitana o alla sistemazione superficiale di via Segneri, ma proprio per questo mi domando perché non utilizzare lo spazio delle ferrovie in piazza Tirana già in passato usato per i mercati domenicali dell’usato con anche la piazza stessa, ad esempio.

La maggioranza che governa la città ha ascoltato i residenti con le loro esigenze? Può una commissione fatta alla spicciolata, senza che nessuno ne sapesse nulla tranne gli addetti ai lavori, liquidare un cambiamento così importante?”

Quindi il problema è la mancanza di condivisione e le scelte calate dall’alto?

C’era tutto il tempo per aprire un dibattito con i residenti e invece si è deciso di non coinvolgerli e rifilargli il paperotto sul piatto bello che pronto, vedremo cosa succederà il primo giovedì di mercato nella nuova sede, ma già immagino che gli abitanti non faranno i sati di gioia.