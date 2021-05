Incidente stradale. Cede la sponda protettiva del ponte. Auto cade sui binari

Un rocambolesco incidente stradale ieri sera verso le 20 a San Donato Milanese, ma anche un altro guaio con i ponti. Una Duster infatti ha centrato la sponda di contenimento del ponte sopra la ferrovia dell’alta velocità ed è caduta sui binari in un punto del complesso sistema viario che interseca viadotti dell’autostrada, ferrovia, e strade normali. In quel momento non passava fortunatamente nessun treno, e neppure ne sono passati prima che fosse allertato il 112. Incredibilmente fortunato l’autista dell’auto, un uomo di 48 anni. I vigili del fuoco hanno informato che è rimasto ferito leggermente, anche se l’ambulanza e automedica che lo hanno soccorso hanno effettuato il trasporto in codice rosso.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti l’Ats di Novate i carabinieri delal compagnia di San Donato Milanese, gli agenti del comparto di Milano della Polfer, la polizia ferroviaria, gli uomini della questura di Milano e i vigili del fuoco del comando provinciale dii Milano. il salvataggio non è stata sicuramente una operazione facile ei vigili del fuoco hanno dovuto calarsi sui binari.

La manutenzione delle sponde del ponte causa della caduta durante l’incidente?

Anche questo incidente attira l’attenzione sulla manutenzione dei ponti autostradali. L’auto ha sfondato le barriere di contenimento in cemento che hanno ceduto, come si vede dalle foto. il ponte è uno di quelli sullo svincolo di San Donato, con larghi tratti in curva. Le indagini tecniche e i rilievi sull’incidente sono a cura delle forze dell’ordine, ma ad occhio si può comprendere che il muro di contenimento del ponte non ha contenuto nulla. Sembra infatti che l’auto, dopo averlo sfondato, abbia sbattuto contro il terrapieno, per poi scivolare dritta lungo il muro fino ai binari.