Sciopero Trenord 12 maggio

Trenord ha appena comunicato che il 12 maggio dalle 9 alle 13 i treni non saranno regolari e potranno esserci delle cancellazioni di corse a causa di uno sciopero del personale.

Ilaria Maria Preti 5071 Articoli

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist