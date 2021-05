Scoiattoli dappertutto, anche a Milano Mac Mahon

Milano, via Mac Mahon. Fino a qualche anno fa sarebbe stato considerato miracoloso trovare un animale selvatico in città. Oggi però gli scoiattoli grigi hanno conquistato spazi anche in città e non solo nei boschi e nei giardini del Comuni della periferia, diventando quasi un animale comune. Gli scoiattoli rossi, quelli europei, non avevano mai osato tanto. Limitano ancora la loro presenza ai boschi più isolati e meno antropizzati e sono davvero difficili da vedere, tanto sono timidi. Al massimo, li si trovava allo zoo di Porta Venezia, quando esisteva.

Gli scoiattoli grigi, invece, non sono timidi. Vanno dove gli pare e hanno un buon rapporto con l’uomo, accettano il cibo ed sono quasi casalinghi. Si avvicinano facilmente e, con la loro presenza, concedono a chi vive fra asfalto e palazzoni l’illusione di avvicinarsi alla natura selvaggia.

Bene, eccolo qua! Lo scoiattolo grigio ha conquistato i viali alberati di via Mac Mahon. E’ primavera e ora si fa vedere mentre osserva il suo nuovo mondo dalle foglie e i rami. Presto correrà sui marciapiedi, e gli anziani seduti sulle panchine dei giardini potranno osservarli mentre litigano per le briciole di pane con i piccioni. L’aspetto di Milano, con gli scoiattoli, cambierà. Speriamo che i piccoli e simpatici roditori non rosicchino i fili elettrici del tram o quelli delle luci elettriche.