La rissa in via Giacosa è finita nel sangue

La scorsa notte nei giardini di via Giacosa, zona Turro, durante una brutta rissa fra ubriachi originari dello Sri Lanka, un uomo di 38 anni è stato ferito all’addome da un coccio di bottiglia. Ora di trova all’ospedale di Niguarda, ricoverato in gravi condizioni anche se non in pericolo di vita.

Sul posto della rissa, chiamati dalla Centrale Operativa del Nue 112 cui erano state segnalate 3 persone che stavano litigando, sono arrivati, insieme ai soccorsi per il ferito, anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Dopo che il ferito è stato curato e portato al pronto soccorso i carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà, lui e il fratello 40enne per rissa aggravata. I due sono incensurati e residenti a Milano.

Erano ubriachi e, poco prima, sempre nel parco di via Giacosa, avevano avuto una accesa discussione per futili motivi con un altro uomo sempre dello Sri Lanka ma al momento ignoto. Erano passati alle mani e il terzo uomo aveva colpito il 38enne all’addome con un coccio di bottiglia. Poi è lo sconosciuto è fuggito, prima dell’arrivo dei soccorsi ed è attualmente ricercato.